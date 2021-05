Licenziamenti, Landini: mediazione non sufficiente. VIDEO

No, per noi non è sufficiente, perché questa mediazione non esclude che dal primo di luglio ci siano lavoratori che vengono licenziati. È l'azienda che sceglie se utilizzare la cassa integrazione perché non è, non hanno oneri, oppure se licenziare. L'esperienza della pandemia dovrebbe averci insegnato che non si può lasciare solo le persone nel momento del bisogno. Oggi è il momento di unire e non di dividere questo Paese, quindi noi chiederemo sia al Governo sia a tutte le forze politiche in Parlamento, di tenere aperta questa discussione, pronti anche ad aprire tavoli di trattativa espliciti, se è necessario, per trovare soluzioni che evitino che dal primo di luglio ci possano essere persone, uomini o donne, che vengono licenziate.