L'Iran potrebbe chiudere lo Stretto di Hormuz: gli scenari

Adesso questa potrebbe essere davvero la ritorsione economicamente più dura per il resto del mondo, se l'Iran dovesse rispondere in questo modo chiudendo lo Stretto di Ormuz, le acque che vedono il trasporto del 30%, il passaggio del 30% del petrolio a livello globale tra il 25 e il 30 e il 20% anche del gas liquefatto, è quello che arriva anche in Italia dal Qatar. Sono le acque che dividono la penisola arabica dall'Iran, 160 chilometri di mare però essenziali per il trasporto e il commercio di tutto il mondo. L'Iran potrebbe andare a bloccarlo o impedendo proprio la navigazione oppure con delle mine marine o degli attacchi di droni. In realtà per adesso la situazione appare sotto controllo. Queste sono le posizioni delle navi in navigazione proprio in queste ore, in rosso ci sono le petroliere che sono la maggior parte e sono quelle più attenzionate in questo momento. Per adesso la circolazione è garantita. Il Parlamento iraniano, ha approvato il blocco del canale, ma staremo a vedere perché la decisione è in mano al governo di Teheran. La missione Aspides, missione europea di protezione navale che controlla le acque di Bab el Mandeb, quindi l'altro stretto che abbiamo visto nella cartina, quello verso il Mar Rosso, ha consigliato alle navi con interessi americani e israeliani di evitare le acque di appunto Bab el Mandeb. In effetti, gli iraniani e i suoi alleati hanno dimostrato in passato di riuscire a bloccare buona parte della navigazione, proprio in quello stretto di mare che poi arriva al canale di Suez, i transiti giornalieri sono più che dimezzati rispetto a due anni fa, se questo dovesse avvenire anche sullo stretto di Hormuz, beh, il prezzo del petrolio che è già schizzato verso l'alto del 10% potrebbe aumentare secondo gli analisti fino a 120 $ al barile con un effetto anche su le pompe di benzina e le bollette, ma attenzione perché, tutto il petrolio esportato dall'Iran che compone una buona fetta della sua economia, passa da quelle acque, quindi bloccare quello stretto vorrebbe dire per l'Iran, completamente, bloccare ogni possibilità di export e di commercio petrolifero e la maggior parte del greggio è acquistato dalla Cina, che è il maggiore acquirente del petrolio iraniano e che quindi evidentemente si farebbe sentire con Teheran. Attenzione anche per l'Italia perché, circa il 10% del nostro gas arriva proprio dal Qatar e passa da quelle acque, ma per adesso la chiusura soprattutto definitiva non sembra così probabile. .