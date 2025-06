Live In Milano, accesso al credito e rigenerazione urbana

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. Nella cornice dell’evento anche la rubrica di Economia e Finanza di Sky Tg24 che si snoderà in un dialogo con Luca Manzoni, resp. Corporate & investment banking Banco Bpm, Andrea Monticini, Economista Univ. Cattolica Milano, Paolo Cervini, Ceo Gewiss, Polifin e Costim, e Giuseppe Amitrano, Founder and ceo Dils Group.