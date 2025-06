"In tutta la mia attività, in tutti questi miei anni passati a Monte, quindi, che sono tre a febbraio, quindi tre e qualche mese, tre anni e qualche mese, nessuna ingerenza da parte del MEF, né prima quando c'era il Ministro Franco, che insieme a Rivera m'hanno chiamato a Monte dei Paschi, né dopo col Ministro Giorgetti". "Nessuna ingerenza, questo è importante dirlo". "No no questo è certo". .