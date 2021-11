Manovra 2022, Tridico: non mi aspettavo Quota 102

"Sinceramente no, devo essere sincero non me l'aspettavo, anche perché come dire, le quote rigide eravamo ormai, sembrava che avessimo un po' capito tutti che il sistema è rigido e quindi bisogna introdurre flessibilità, noi la rigidità ce l'abbiamo, già data dalla riforma Fornero perché prevede 67 anni e dei criteri di contribuzione, quindi le anticipazioni che fai rispetto alla riforma ordinaria, devono essere flessibili perché altrimenti come dire non colgono l'essenza. Avevo proposto, a riguardo, un anticipazione di tipo contributiva perché nel sistema contributivo le forme di flessibilità ci sono e quelle che bisogna sfruttare. All'interno del sistema contributivo ci possono essere alternative migliori.".