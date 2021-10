Lo scheletro della manovra è definito, ma ci sono tanti nodi da sciogliere. Sono stati individuati i capitoli di spesa, per un totale di quasi 24 miliardi, ma molti saranno definiti quando si passerà all'esame del Parlamento, in quello che si annuncia un dibattito infuocato. Uno dei pilastri è il taglio delle tasse. Considerate le risorse stanziate in passato, questa voce vale 8 miliardi. Ma quali italiani non verseranno questi denari al fisco, non è chiaro. Uno degli obiettivi è ridurre le imposte al ceto medio, ma a premere ci sono anche le imprese, che potrebbero beneficiare di sgravi sui contributi per i dipendenti e che avranno nuovi incentivi agli investimenti. Un miliardo servirà per limitare l'aumento delle bollette di luce e gas, mentre per le pensioni, nel 2022, si potrà contare solo su 600 milioni di fondi freschi. Dal Governo una proposta temporanea per superare quota 100, che finirà a dicembre: uscita dal lavoro a 64 anni di età, con 38 di contributi, solo l'anno prossimo. Una quota 102 che rinvierà il tema dell'eventuale Riforma della Legge Fornero, che prevede i 67 anni, per lasciare il posto. Rinnovate e ampliate altre forme di anticipo, opzione donne e ape sociale, mentre il reddito di cittadinanza, godrà di 800 milioni in più, ma ci dovrebbero essere più controlli e una riduzione progressiva dell'aiuto a partire dal secondo rifiuto di una proposta di lavoro. Per gli ammortizzatori sociali, estensione di cassa integrazione e sussidio di disoccupazione, ci sono 3 miliardi, la metà dei quali ricavati dal cashback, che dovrebbe essere cancellato definitivamente. Per il Super Bonus al 110% per le ristrutturazioni, proroga al 2023, villette comprese, per le quali però, ci sarà un tetto legato al reddito. L'agevolazione per rifare le facciate, scenderà al 60%. Alla sanità, in prima linea per la pandemia, 4 miliardi, con nuove risorse per vaccini e farmaci.