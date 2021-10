Manovra, Bombardieri: decideremo mobilitazione per modifiche

Stabiliremo modalità di mobilitazione. L'obiettivo è quello di far cambiare idea al Governo e al Parlamento che discuterà la manovra. Lo sciopero non è un obiettivo, è uno strumento. Noi abbiamo bisogno, in modo democratico, di spingere, di convincere il Parlamento, la politica, il Governo, che ci sono alcuni temi che vanno affrontati prima di altri. La riforma delle politiche attive del lavoro, gli ammortizzatori sociali, una seria riforma fiscale e una riforma strutturale delle pensioni, questi sono i temi principali, sui quali noi abbiamo chiesto di approfondire, di discutere, di confrontarci. Fino adesso, debbo dire purtroppo, non c'è stato il tempo.