Manovra, Confindustria: priorità imprese, no taglio tasse

Il messaggio è chiaro e il destinatario è il governo. Tagliare le tasse a una parte dei lavoratori non è la strada giusta per dare una spinta all'economia italiana. "Credo che la crescita di questo paese non si faccia, dando migliorando l'Irpef, diciamo di parte dei nostri ragazzi e i nostri lavoratori". Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini entra nel vivo del cantiere della prossima manovra con la quale l'esecutivo prova a mantenere una promessa finora rimandata per mancanza di soldi, e cioè la riduzione dell'imposta sui redditi l'Irpef al ceto medio. L'idea è di alleggerire chi guadagna fra 28mila e 50,60mila euro lordi l'anno con benefici stimati fino a oltre 600 €, eun costo per lo Stato di circa 4miliardi Una misura del genere non trova la sponda del numero uno degli industriali che nel corso dell'assemblea di Bologna, sottolinea come bisogna mettere al centro le imprese puntando sulla produttività delle aziende che così aggiunge distribuiranno la ricchezza. Con Palazzo Chigi dice Orsini, stiamo iniziando a confrontarci sulla legge di bilancio, ricordando che sono in scadenza una serie di incentivi alle aziende, e che sono stati chiesti ulteriori interventi per 8miliardi. Fra i capitoli più urgenti c'è poi quello del costo dell'energia, ritenuto ormai insostenibile, visto che dalle nostre parti è tra i più alti d'Europa. Orsini incalza: si faccia presto per ridurlo utilizzando il cosiddetto disaccoppiamento, in pratica sganciare il prezzo dell'elettricità da quello del gas, dal quale dipendiamo più di altri paesi. Stoccata a Bruxelles, ho il dubbio che l'Europa abbia le idee chiare su dove vuole andare e per attrarre più investimenti indica gli eurobond necessari per rafforzare l'industria continentale, mentre è una follia, conclude Orsini, pensare di andare a produrre negli Stati Uniti per ammortizzare l'impatto dei dazi.