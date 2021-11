Manovra, dura Confindustria, Orlando: più soldi a lavoratori

Il giudizio di Confindustria sulla manovra arriva a pochi giorni dai previsti incontri fra Draghi e la maggioranza per fare un punto in vista del tour de force in Parlamento, ed è qualcosa di vicino una bocciatura. Duro il parere sul taglio delle tasse destinato per circa 8 miliardi all'irpef. Non basta ne servirebbero almeno 13, dice il presidente Bonomi, ma soprattutto in realtà bisognava intervenire sul cuneo fiscale, sul taglio delle tasse sul lavoro. Per le imprese non c'è nulla, dice il numero uno degli industriali. Anzi nel resto della manovra ci sono una serie di interventi che minano la crescita delle aziende e, aggiunge, un incontro col Governo per parlarne ha senso se è congiunto con tutte le parti sociali, non vogliamo incontri separati. Il Ministro del Lavoro difende l'operato del Governo. "Mi auguro che il confronto con le parti sociali a cui si è impegnato il Governo, riduca le distanze. Certo non è semplice trovare un punto di equilibrio in una maggioranza così complessa. Un obiettivo che mi pare fosse posto da tutti, compreso Confindustria, quello di rendere più pesanti le buste paghe è stato colto." Le critiche di Confindustria alla manovra sono simili a quelle giusto appena rilanciate da Giorgia Meloni, ma anche con toni diversi sotto forma di osservazioni da riportare martedì al Premier da Forza Italia e anche dalla Lega, che però rilancia più che altro rottamazione delle cartelle quater, flat tax finoa 100 mila euro e taglio delle micro tasse. I contatti e le occasioni di confronto in maggioranza sono stati i continui in questi giorni, per cercare un accordo sulla via dal leader del PD Enrico Letta, ma le distanze restano e anzi si fanno più evidenti. Prova ne siano le incessanti scaramucce tra Lega e 5stelle sul reddito di cittadinanza. Tanto che gli vice di Letta, Provenzano, avverte di questo passo lo stesso iter della manovra è a rischio. Mercoledì intanto la delega fiscale comincia il suo iter alla Camera. Dovrebbe essere quella la sede per completare la riforma dell'irpef e arrivare a tre sole aliquote.