Manovra, Patuanelli: su salario minimo partita ancora aperta

Intanto non è ancora detto che non ce l'abbiamo fatta. Penso che giudicare i salari italiani come uno dei temi da risolvere, che sono molto distanti da alcuni livelli di retribuzione europea ma anche distanti dall'incremento del costo della vita, credo che sia fondamentale. La partita è ancora aperta, va giocata coinvolgendo le parti sociali, coinvolgendo le parti datoriali. Perché è chiaro che il salario minimo può essere visto come un costo in più per chi fa impresa però abbiamo le risorse anche per limitare questo aumento di costo e per tornare a dare dignità a tutti i lavori e a tutti i lavoratori e lavoratrici italiane.