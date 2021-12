Manovra, Sbarra: manifestazione del 18/12 non è pro-governo

Noi sabato saremo in piazza intanto per valorizzare e cogliere gli aspetti positivi che abbiamo conquistato attraverso il confronto col Governo e la mobilitazione. Siamo in piazza per sollecitare il Governo ad accelerare l'apertura dei due tavoli di confronto. Lunedì pomeriggio siamo già stati convocati per aprire la discussione sulla previdenza. Pensiamo che il tempo sia maturo per avviare un confronto sulla revisione della Legge Fornero. Nessuna manifestazione pro Governo. Noi andiamo in piazza per rilanciare i temi dello sviluppo, della crescita, del lavoro, della coesione sociale.