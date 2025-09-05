Manovra, taglio Irpef: risparmi fra 40 e 1.440 euro

Dovrebbe rappresentare il piatto forte della prossima manovra economica, o almeno sembra esserlo in questa fase in cui la legge di bilancio per il 2026 muove i primi passi. Parliamo del taglio delle tasse al cosiddetto ceto medio, promesso da quasi due anni dal Governo e finora naufragato per mancanza di risorse. Per realizzarlo di soldi ne servono tanti: 4 miliardi e mezzo. Questo, secondo le ultime stime, il costo per abbassare l'Irpef, l'imposta sui redditi, a chi guadagna fino a 60.000 euro lordi l'anno. La sforbiciata agirebbe riducendo dal 35 al 33% il livello di prelievo che ora pesa su questi contribuenti, con benefici che ovviamente variano a seconda di quanto si dichiara all'Agenzia delle Entrate. I risparmi sarebbero di una quarantina di euro all'anno per chi ha redditi intorno ai 30.000 euro, e parliamo della maggior parte, oltre 4 milioni di italiani, che avrebbero vantaggi dalla riforma. Più soldi in tasca si avrebbero man mano che cresce lo stipendio, fino a un massimo, stima la società di analisi Izi, di oltre 1.400 euro quando si supera quota 60.000 annui. È ovvio che, visto il sistema fiscale progressivo in vigore per dipendenti e pensionati, i maggiori guadagni riguarderebbero chi già se la passa meglio. Abbassare l'Irpef con questo schema interesserebbe infatti poco più di 1 contribuente su 4: il 27,4% a essere precisi. Si tratta di milioni di persone che però pagano i 3/4 di tutta l'Irpef, avendo, sempre secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi, stipendi superiori alla media e che hanno perso potere d'acquisto a causa dell'inflazione e del mancato rinnovo dei contratti di lavoro.