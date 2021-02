Mario Draghi, contro la pandemia fare debito produttivo

Mario Draghi è stato tra i primi a indicare la via per contrastare il disastro economico a cui il mondo stava andando incontro a causa del covid. La pandemia era stata dichiarata da un paio di settimane e il 25 marzo, in una lettera al Financial Times, l'ex presidente della BCE tracciava la strategia per affrontarla: "bisogna agire in fretta" scriveva, "sarà inevitabile un enorme aumento dei debiti pubblici per sostenere con la maggior rapidità possibile lavoratori e imprese". Ed è quello che è successo. I debiti pubblici sono cresciuti, arrivando anche a infrangere il tabù del debito comune europeo, introdotto con il Recovery Fund, ma i debiti contratti in questo lasso di tempo rimarranno sulle spalle dei governi a lungo, come evitare che rappresentino un fardello troppo pesante? La risposta arriva ancora da Draghi ad agosto al meeting di Rimini: il debito deve essere usato per scopi produttivi, ad esempio, investimenti in ricerca, capitale umano, in infrastrutture e sembra già un suggerimento su come potranno essere usati i soldi del recovery Fund, per i due terzi si trasformeranno in debito pubblico. "I sussidi", disse Draghi "sono stati necessari", ma non rappresenta una soluzione". A dicembre, infine, Draghi mette in guardia sulle imprese, strette tra i debiti e il calo del patrimonio, specialmente le piccole e medie potrebbero avere problemi di solvibilità. I governi, aggiunge, si troveranno a dover fare delle scelte difficili, essere selettivi e decidere quali imprese meritano sostegno e quali no. Scelte che presto potrebbe trovarsi a fare in prima persona.