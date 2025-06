Mediobanca rinvia assemblea e prende tempo su Banca Generali

È il fattore tempo l'attore protagonista del Risiko bancario. Ne occorre e tanto per centrare gli obiettivi complessi in un riassetto potenzialmente epocale, che passa però sempre dallo stesso fulcro, Mediobanca. Lo storico istituto milanese è oggetto dell'offerta di MPS per creare il terzo polo italiano, ma a sua volta è impegnato a corteggiare Banca Generali, la controllata del Leone di Trieste, attiva nel Wealth Management, le gestioni patrimoniali di fascia alta. Il CDA di Piazzetta Cuccia, con decisione poco frequente, ha rinviato l'assemblea dei soci, prevista in avvio di settimana al 25 settembre. In sintesi estrema, sommando i voti dei contrari con gli astenuti c'era il potenziale rischio di non raggiungere la maggioranza per far partire l'offerta. Il fronte degli scettici comprenderebbe soci forti come Caltagirone e Delfin degli eredi Del Vecchio, protagonisti a loro volta, anche nei panni di azionisti di MPS, ma pure alcune casse pensionistiche e da ultima Unicredit, che di recente ha comprato quasi il 2%. Insomma, l'AD di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, ha dovuto prendere tempo, motivazione ufficiale per consentire a Generali che controlla più del 50% della società oggetto dell'offerta di esprimere la sua valutazione. L'adesione di Trieste è indispensabile vista la soglia minima fissata al 50% +1 degli azionisti di Banca Generali per arrivare a Dama. L'offerta resta sul tavolo, precisa Mediobanca, coi tempi previsti, ossia ottobre. In realtà l'assemblea potrebbe non tenersi mai, perché è in ballo l'offerta di Monte Paschi su Piazzetta Cuccia. Se andrà a buon fine durante l'estate sarà Siena a decidere se proseguire o meno con l'operazione. Se invece Mediobanca resterà indipendente, non servirà più il passaggio assembleare obbligato solo finché la società è sotto offerta, ma basterà la decisione del CDA. Sì, è il fattore tempo l'attore protagonista del Risiko bancario. .