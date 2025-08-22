Meeting Rimini, Draghi: finita illusione di Europa che conta

L'Europa deve ritrovare unità e deve dimostrarla. Mario Draghi è dirompente nel suo intervento alla 46esima edizione del meeting di Rimini per anni, dice l'ex Presidente del Consiglio, l'Unione Europea ha creduto che la dimensione economica con 450 milioni di consumatori portasse con sé il potere geopolitico e nelle relazioni commerciali internazionali. Ma questa illusione è evaporata. "Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi imposti dal nostro più grande partner commerciale e alleato di antica data, gli Stati Uniti. Siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare. Una decisione che forse avremmo comunque dovuto prendere, ma in forme e modi che probabilmente non riflettono l'interesse dell'Europa. L'Unione Europea, nonostante abbia dato il maggior contributo finanziario alla guerra in Ucraina, abbia il maggiore interesse in una pace giusta". Europa spettatrice anche quando la Cina ha sostenuto lo sforzo bellico della Russia, poi quando i siti nucleari iraniani venivano bombardati e il massacro di Gaza si intensificava, ha ribadito Draghi, ricevendo un lungo applauso. La soluzione è che i governi europei ritrovino unità d'azione, ma non quando le circostanze saranno divenute insostenibili. Bisogna farlo ora, quando abbiamo ancora il potere di disegnare il nostro futuro e appunto il futuro dell'Europa, ma anche il bisogno di pace. Sono questi i due temi portanti della prima giornata del meeting di CL. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio che parla proprio di costruttori di pace, di partecipazione e di solidarietà. Lo spunto è il tema del meeting di quest'anno, nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi. Anche Papa Leone XIV ha voluto inviare un messaggio di vicinanza per promuovere percorsi di educazione alla non violenza, iniziative di mediazione nei conflitti locali, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell'altro in opportunità di incontro. Il meeting di Rimini proseguirà fino al 27 agosto e la chiusura sarà affidata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. .

