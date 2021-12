Lunedì nero sui mercati asiatici per le aziende tech

È stato un lunedì di burrasca per i mercati asiatici, con la Borsa di Hong Kong scivolata ai minimi da settembre 2020. A trainare la caduta dell'indice Hang Seng, il più importante in Asia, è stato il suo listino di aziende tecnologiche che ha chiuso la giornata ai livelli più bassi da quando è stato lanciato oltre un anno fa. Un lunedì nero che segue un venerdì altrettanto nero quando le aziende tech cinesi quotate negli Stati Uniti hanno subito il più grande calo dal 2008. Le ragioni di queste turbolenze sono diverse. A soffrire è stata innanzitutto la società di e-commerce Alibaba, la Amazon cinese, alle prese con il rallentamento dell'economia e con una concorrenza sempre più agguerrita. Resta sotto i riflettori il colosso dell'immobiliare Evergrande ancora una volta sull'orlo del fallimento dopo che venerdì ha comunicato di non poter far fronte ai debiti futuri. Ma a spaventare gli investitori è stato soprattutto l'annuncio dell'azienda Didi, una sorta di Uber cinese, di ritirarsi dalla Borsa di New York appena cinque mesi dopo il suo debutto. Una decisione che ha poco a che fare con Didi e molto con il pressing di Pechino che ha messo a segno il punto dopo un braccio di ferro durato mesi. Il governo cinese ha adottato un approccio che si fa di settimana in settimana più definito: bloccare l'avanzata delle sue aziende a Wall Street. Un giro di vite che causerà uno tsunami, secondo molti analisti, un divorzio finanziario tra la Cina e gli Stati Uniti e un esodo di massa di società cinesi tagliate fuori da una delle principali fonti di finanziamento. In nome della sicurezza nazionale e della protezione dei dati personali dei suoi cittadini che Pechino vuole tenersi ben stretti. Una storia già vista con la strategia cinese contro il Covid che pare destinata a ripetersi con buona pace dei mercati.