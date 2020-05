Mes, Giammarioli: infondato dibattito su questo prestito

Io penso che tutti i Paesi stanno valutando l'opportunità o meno di richiedere il nostro prestito, come di attingere agli altri fondi europei che sono stati resi disponibili dalla Commissione europea o dalla Banca europea degli investimenti. Per quanto riguarda Cipro, l'unica cosa che posso notare è che, come è uscita la notizia di questa richiesta, che, ripeto, ancora ad oggi non è arrivata, i mercati hanno reagito molto positivamente e gli spread di Cipro sono calati in maniera sostanziale, quindi tutto il dibattito sullo stigma del prestito MES mi sembra infondato. I mercati reagiscono bene a queste linee di credito.