"Professor Faccio le chiedo un esempio proprio divulgativo quando si dice la tassazione minima deve essere pari al 15%, un esempio divulgativo un po' come abbiamo fatto l'altra volta che spieghi a chi è a casa che cosa paga chi e dove, quindi facciamo un esempio fatto 100 fatturato di una multinazionale digitale in Irlanda che cosa accadrebbe con la tassazione al 15%?" "Se questa mettiamo caso ci sia una multinazionale in Irlanda che ha l'aliquota al 12.5 %, se c'è un pagamento da una filiale italiana alla multinazionale irlandese questo pagamento sarà soggetto a una tassazione minima che può essere 15% o il 21% quindi la differenza tra 15 e il 21 rispetto al 12.5 dell'Irlanda sarà tassata in Italia, nel caso per esempio di Apo azienda americana, profitti in Irlanda attualmente magari spostati dall'Italia o dalla Francia che al momento sono in Irlanda e tassati al 12.5 % o meno verranno tassate negli Stati Uniti all'aliquota minima statunitense che può essere 21% e quindi la differenza tra il 21% e il 12.5 sarà tassata negli Stati Uniti.".