Moda, Lvmh sale al 10% in Tod's. VIDEO

La partnership c'era da tempo ma ora diventa una vera alleanza. Elve Mash colosso mondiale del lusso accresce fino al 10% la quota già posseduta in Tod's consolidando così la ventennale amicizia tra la famiglia Arnaud e la famiglia Della Valle, in comune la condivisione dei valori del lusso, della qualità e della desiderabilità dei prodotti che come ha dichiarato in una nota Diego Della Valle, saranno un ottimo motivo per pensare ad eventuali opportunità da cogliere insieme nel futuro. Nessuno ha mosso stile dunque ma il presupposto per nuovi progetti, confermati anche dalle parole di Bernard Arnaud che ha ricordato che con la famiglia della Valle esiste un rapporto cementato da valori umani e professionali comuni. A seguito del completamento dell'operazione che verrà eseguita il prossimo 28 aprile Diego Della Valle deterrà direttamente e indirettamente una partecipazione pari al 63,64% del capitale sociale di Tod's e Helve Mash pari al 10%. Accolta con grande entusiasmo a Piazza Affari l'operazione arriva a pochi giorni dalla notizia dell'ingresso di Chiara Ferragni nel CDA dell'azienda Marchigiana, notizia che aveva già fatto volare il titolo in Borsa.