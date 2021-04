Monete virtuali, Sachs: le criptovalute sono pericolose

Io penso che Bitcoin sia non solo ridicolo, ma anche pericoloso. Queste criptovalute che generano cripto transazioni vanno a generare, secondo me anche, riciclaggio di denaro e tante altre cose che è meglio non menzionare neanche. Non ha nessun obiettivo sociale e va sicuramente, sicuramente a generare, come dire, uno squilibrio delle ricchezze, eccessi di trasferimento, tra chi crede in questi sistemi e chi invece si mette in tasca, dall'altra parte, del denaro. Ma soprattutto non aggiunge nulla all'efficientamento economico di cui tanto abbiamo bisogno. Quindi le autorità americane stanno, come dire, chiudendo forse un occhio o forse due su Bitcoin ed è un errore.