Mps: sui crediti deteriorati servono risposte rapide

Sicuramente c'è un tema di prezzo quindi bisogna vedere qual è l'effettivo valore e recuperabilità di questi crediti. Al momento leggevo dei dati dalla stampa oggi, se ricordo bene si parlava di 4,2 miliardi di crediti deteriorati però non c'era il dettaglio tra sofferenze UTP con una copertura del 46,9% e 15 miliardi di Stage 2 con una copertura intorno al 3,2%. A prescindere dal fatto, se posso, che siano appetibili per un mercato, perché in un mercato tutto ha un prezzo genericamente, l'importante però è che le aziende che sono dietro questi crediti abbiano delle risposte rapide. Quello che non ci possiamo, a livello sistema, permettere dal mio punto di vista è 12, 18, 24 mesi di stasi in cui queste aziende non hanno risposte perché la stasi porta al deperimento di queste aziende.