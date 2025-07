Multinazionali, contro-dazi, armi: le concessioni Ue a Usa

Sì, l'approccio europeo in questi mesi è stato quasi sempre quello di cercare un accordo di fornire anche delle concessioni all'alleato americano, semplicemente per sedersi al tavolo. Andiamo a vedere quali sono state partendo dai controdazi, solitamente a tariffe, si risponde con altre tariffe. Così aveva deciso la Commissione Europea e l'insieme degli Stati membri il 12/03, annunciando dazi su 21 miliardi di merci americane dopo le tariffe USA su acciaio e alluminio. Poi però questi sono stati rinviati quando Trump ha aperto a quella famosa pausa, per le negoziazioni e quindi sono stati posticipati il 14/07. La Commissione ha proposto poi una seconda tranche di dazi su 95 miliardi di euro, di merci americane l'8 maggio, ma poi arriviamo ai giorni nostri con la prima tranche da 21 miliardi rinviata ulteriormente ad agosto, altrimenti sarebbe partita troppo in questi giorni e la seconda tranche ridotta a 72miliardi e comunque ancora da approvare dagli Stati membri. Parliamo poi di armi, perché gli Stati europei hanno deciso in ambito Nato, ma spesso sono gli stessi Stati, di spendere fino al 5% del Pil per la Difesa. Sono centinaia di miliardi di dollari che in buona parte andranno negli Stati Uniti, perché negli ultimi anni le importazioni e le armi le abbiamo comprato spesso da Washington per fare presto chiaramente vediamo poi un'altra concessione, che c'è stata piuttosto clamorosa sulla global minimum tax, la tassa minima globale, quella che dovrebbe andare a tassare le multinazionali che spesso fuggono un po' dai fisco nazionali, andando a rifugiarsi in paradisi fiscali, beh le aziende americane sono state esentate circa, un quarto di quelle complessive globali e quindi non pagheranno questa tassa minima globale che poteva rimpinguare i bilanci degli Stati europei, secondo Scott Besset, Segretario del Tesoro americano, vale 100 miliardi di dollari questa esenzione che salva le aziende americane e poi il gas, il gas liquefatto che importiamo anche dagli Stati Uniti arriva via mare e sta già aumentando la quota acquisita dall'Unione Europea proprio dagli Stati Uniti con la Germania che ha firmato un accordo con Venture Global che è un'azienda americana per la fornitura di nuove metaniere nei prossimi anni. .