Musk: da maggio dedicherò solo 1-2 giorni al Doge

"Alla politica dedicherò al massimo uno o due giorni a settimana per il resto del tempo lavorerò alle mie aziende". Parola di Elon Musk che si dice comunque soddisfatto del lavoro fatto per tagliare gli sprechi dell'amministrazione americana. Verrebbe da dire fall of the money, per capire perché l'uomo più ricco del mondo si concentrerà meno d'ora in poi sul Dipartimento per l'Efficienza Governativa, un incarico comunque fin da subito temporaneo, basta guardare all'andamento delle azioni Tesla in Borsa. Dall'inaugurazione dell'amministrazione sono crollate di quasi la metà, tornando ai valori precedenti all'appoggio di Musk nei confronti di Trump, che tanto lo aveva fatto guadagnare in un primo momento. La società di auto elettriche ha registrato nei primi tre mesi dell'anno un calo del 71% dei guadagni netti, anche peggio delle attese degli analisti che già prevedevano un risultato negativo per via dell'impatto dei.dazi del difficile periodo per le auto elettriche e del disamoramento di alcuni clienti a causa delle posizioni politiche di Musk. Tesla non è l'unica società ad aver sofferto la mancanza di attenzione del suo Amministratore Delegato. Il patrimonio dell'imprenditore si è alleggerito dall'inizio dell'anno di ben 131 miliardi di dollari, quasi quanto l'intera ricchezza di Bill Gates, pur rimanendo per distacco il più facoltoso al mondo. Perdite sulla carta, è vero, visto che per la gran parte fanno riferimento a pacchetti azionari che Musk non ha venduto. Il proprietario di SpaceX e della piattaforma X è tornato anche a sottolineare le distanze da Trump sui dazi, si è definito un difensore del libero commercio e di tariffe basse che a suo dire aiutano la crescita economica. Questo continuerà a consigliare al Presidente finché rimarrà alla Casa Bianca. .