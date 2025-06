Mutui, rata più leggera dopo taglio tassi

Chiedere soldi in prestito costerà un po' meno è questa una delle conseguenze che ci si aspetta dopo il taglio dei tassi di interesse che la Banca Centrale ha ridotto al 2%. La sforbiciata dovrebbe dunque ridurre il costo dei finanziamenti, in primis quelli per comprare casa, per chi ha un mutuo. variabile il risparmio può considerarsi consistente. Per esempio, per un prestito tipo di 126000 € in 25 anni presi nel gennaio del 2022, la rata mensile dovrebbe scendere a fine anno sotto i 600 €, molto meno rispetto al picco raggiunto agli inizi del 2024. Si tratta di un risparmio notevole, anche se siamo ancora lontani dai livelli iniziali, cioè di quando questo stesso mutuo è partito. Ulteriori ribassi potrebbero esserci se la BCE ridurrà ancora i tassi aumentati in passato per contrastare l'inflazione, ma su questo punto le variabili sono molte, a partire dall'impatto dei dazi sull'economia. Per quanto riguarda chi ha già un mutuo a rata fissa, ovviamente non cambia nulla dopo la decisione della BCE. Per chi ne vuole accendere uno invece, questo tipo di finanziamento da circa un mese appare diventato meno conveniente di quello variabile, il che vuol dire che si sta tornando a una situazione di normalità. Si pagherebbe dunque un po' di più al mese rispetto al variabile, che quindi nel corso del tempo, farebbe risparmiare un bel gruzzoletto, ricordandosi sempre, però, che non c'è la certezza che la rata rimanga la stessa. .