Nato: per la prima volta tutti i Paesi sopra il 2% di spesa

00:02:19 min
|
1 ora fa

"Un traguardo storico che si cercava di ottenere da più di 10 anni. Andiamo a vedere i nuovi numeri diffusi dall'Alleanza Atlantica sul fatto che appunto tutti i Paesi hanno raggiunto almeno il 2%. Questo grafico che proprio l'abbiamo ripreso da i documenti rilasciati dalla NATO è abbastanza eloquente come, ben 17 Paesi siano sia al 2% proprio al 2, qualcosa, posizionati giusto anche per non fare infuriare evidentemente il Presidente Trump che tanto ha voluto questo obiettivo. Vediamo come sono cambiate le cose negli ultimi anni, qua vediamo i Paesi NATO europei. Questa era la situazione nel 2021 con solo pochi Paesi meno delle dita di una mano, che raggiungevano il 2%. L'anno scorso la situazione era decisamente cambiata la cartina molto più verde, l'Italia ancora con la Spagna rimaneva sotto 2025, tutto il blocco verde. È interessante andare a notare però cosa accadrà col nuovo target del 3,5% da raggiungere entro 10 anni, in questo caso i Paesi che già sono a questo punto sono 3 Polonia, Lituania e Lettonia e gli altri sono sotto. Interessante andare a vedere anche quanti soldi quanti quattrini sono stati spesi per la Difesa, superata soglia 500 miliardi di euro nel 2025 dall'Europa al Canada. L'Italia, è salita al 2% per la prima volta, ha aumentato di 13 miliardi i soldi spesi. Come l'ha fatto? beh a dirlo è stato il Ministro Crosetto anche qualche mese fa l'aveva fatto capire: "Abbiamo incluso nella spesa per la Difesa calcolata dalla Nato anche altre voci che prima non c'erano, come la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto" E in effetti, se andiamo a vedere cosa è aumentato nella spesa militare italiana, il personale è rimasto lo stesso, l'equipaggiamento si è un po' aumentato. ma a incrementare soprattutto la categoria altro, di cui non abbiamo ulteriori dettagli, che è quasi triplicata con anche un po' di trasparenza, in meno. Per raggiungere i nuovi target serviranno tanti soldi per il 5% entro il 2035 composto dal 3,5 più l'1,5 di infrastrutture sono 110 miliardi di euro, più del doppio rispetto ad oggi.

