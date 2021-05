Nodo licenziamenti, Tridico: su sblocco serve gradualità

Nel momento in cui noi abbiamo degli strumenti di welfare, anche straordinari tipo la cassa integrazione straordinaria che permette delle ristrutturazioni aziendali, dei rinnovamenti aziendali, degli investimenti, ecco quelli potrebbero già attivarsi. Per recuperare 500/600/800 mila lavoratori, di brutto, come dire immediatamente senza la creazione di investimenti paralleli, non è facile, i posti di lavoro si creano attraverso gli investimenti. Per questo io dico che serve gradualità anche prevedendo, come dire, sblocchi differenziati per settori o per dimensione aziendale.