Offerta Mps supera soglia minima, cda Mediobanca contrario

Una accelerazione sull'offerta pubblica di acquisto e scambio di Monte dei Paschi di Siena che vuole prendere il controllo di Mediobanca, due banche diverse, Mediobanca, banca storica italiana, come anche Monte dei Paschi di Siena, da sempre autonoma, mentre MPS ha passato negli ultimi 10-15 anni dei momenti di difficoltà, salvata dallo Stato ora una banca in salute. Allora vediamo cosa ha detto il Consiglio di amministrazione di Mediobanca. Che ha rilevato la volontà di MPS di assumere il controllo anche dinanzi a rilevanti rischi di distruzione di valore, un'accusa grave ha confermato il fatto che l'offerta, anche con il rilancio cash di 700 milioni rimane insufficiente a suo dire, ma così è chiaro che il CDA è contrario, il management si oppone, intanto l'offerta è arrivata al 38,5% vuol dire che è stata raggiunta la soglia minima, quindi MPS, entrerà nell'azionariato di Mediobanca, la soglia minima era infatti il 35%, al 51% se ci dovesse arrivare, è l'obiettivo realistico, insomma, ormai sul tavolo nominerà la maggioranza del board e godrà dei crediti fiscali che nasceranno dalla operazione, oltre il 66% se ci arrivasse, partirà la fusione, hanno aderito, oltre a Caltagirone e Delfin che sono degli azionisti che giocano delle partite incrociate perché sono sia dentro Mediobanca che dentro Monte dei Paschi di Siena che dentro Assicurazioni Generali, anche alcune casse previdenziali e la holding della famiglia Benetton, tutto questo è una partita molto importante perché Mediobanca è proprietaria del 13,2% di azioni di assicurazioni generali che è la cassaforte, un po' del risparmio di molti italiani e gestisce centinaia di miliardi di euro, anche molti buoni del tesoro, insomma, se si controlla la Mediobanca, si controlla anche in buona parte Assicurazioni Generali. È un risiko e quindi non possiamo che fare una cartina intricatissimo come vedete con molte operazioni lanciate, esaminate con successo in verde, alcune fallite, tra cui Unicredit su BPM, poi l'ultima, forse la più importante, quella di Monte Paschi di Siena, su Mediobanca che sta muovendo le sue pedine. .