Oltre 500 miliardi $ necessari per ricostruzione Ucraina

Sì, l'Ucraina è un Paese martoriato dalla guerra con centinaia di migliaia di morti, con campi che ormai non sono più fertili, infrastrutture distrutte e quindi andiamo a vedere quanto costerebbe una completa ricostruzione del Paese. Sono stime che purtroppo vanno aggiornate di mese in mese, perché il conflitto continua, ma secondo la Banca Mondiale si è arrivati a 524 miliardi di dollari. Questo sarebbe il costo di una ricostruzione, in un piano decennale. Noi parliamo di Ucraina, ma in realtà molto dipende dalle regioni, dagli oblast, come si vede la parte occidentale, la parte verso Leopoli del Paese ha ricevuto danni piuttosto lievi. Mentre dove si trova la linea del fronte, Donetsk, Luhansk, Zaporizia, anche la regione di Kiev dove, i combattimenti sono avvenuti, beh lì i danni sono molto più pesanti. Vediamo meglio questi 5240 miliardi un terzo di loro in realtà, fanno riferimento a regioni um che sono oggi parzialmente controllate dai russi, non sappiamo se come, finirà questa guerra, quali potrebbe essere la spartizione se così dovesse essere. del Paese, è probabile però che una parte di questi soldi facciano riferimento alle regioni, che potrebbero finire sotto il controllo di Mosca. Quali sono i settori che più richiedono finanziamenti, il settore residenziale colpito dai bombardamenti, il settore dei trasporti, quello energetico che tanto ha subito gli attacchi russi, soprattutto nei mesi invernali, l'industria e il commercio, oggi, l'Ucraina è un'economia di guerra, ma dovrà svilupparsi anche, In altri settori, se vorrà continuare a crescere. Questi soldi l'Ucraina non ce li ha da sola. Questo grafico lo mostra chiaramente il confronto tra, i soldi che sono necessari e il reddito annuo, degli ucraini che ancora è del 22% più basso rispetto al pre-guerra. due Covid vuol dire sostanzialmente per fare un paragone con quanto. avvenuto nel 2020 in Italia. Chi ce li può mettere questi soldi, secondo gli esperti, due terzi potrebbero arrivare dai privati. La ricostruzione vuol dire anche crescita, imprese, aziende che lavorano, i soldi per adesso, guardando al complessivo degli aiuti, non solo, umanitari e per la ricostruzione, ma anche e soprattutto militari. sono arrivati dall'Unione Europea e dal Regno Unito, più che dagli Stati Uniti. Questo è un divario che sta crescendo perché sappiamo Donald Trump ha stoppato, i nuovi aiuti e si fa anche fatica a consegnare, le armi già promesse da Biden. Staremo a vedere poi, come e- e e se questo piano per la ricostruzione diventerà effettivamente compr- concreto. .