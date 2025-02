OpenAi, Musk offre quasi 100 miliardi per la società di ChatGTP

Una vera e propria guerra aperta quella tra Elon Musk e Sam Altman per il controllo dell'intelligenza artificiale, quanto meno quella americana, in vista dello scontro con quella cinese. Elon Musk, che ha lanciato nelle ultime ore un'offerta da quasi 100 miliardi di dollari insieme ad altri investitori per acquisire Open AI. Open AI è la società che abbiamo imparato a conoscere perché ha creato e lanciato su mercato Chat GPT, che è appunto il chatbot più famoso e più diffuso. La risposta, disse Altman, non si è fatta attendere. Peraltro proprio sul social di Mask X. Diciamo il vecchio Twitter ha detto no, grazie. Anzi se vuoi ci compriamo noi Twitter per 9,7 miliardi non è un numero a caso, è un decimo dell'offerta di Musk, quindi Musk si sente preso un po' in giro e risponde scimmiottando e diciamo, usando il nome di Sam Altman, cambiandolo in Scam Altman e quindi dandogli del truffatore. Insomma, tra i due carinerie via social, in una guerra che va avanti da tempo. Entrambi erano nella cordata nel gruppo di investitori che creò nel 2015, eravamo agli albori dell'intelligenza artificiale, appunto Open AI che nasceva come no profit, perciò si chiama open proprio per sviluppare l'intelligenza artificiale per tutto il mondo. L'abbiamo semplificata un po' così. Tre anni dopo Musk uscì proprio in polemica con Altmann, accusato di aver tradito lo spirito iniziale no profit per cercare appunto utili e profitti. Nel 2019, è entrata invece Microsoft, prima in punta di piedi, poi con investimenti sempre più forti. Allora direte beh, allora c'è Microsoft che controlla Open AI. Non è così perché Microsoft non ha all'interno del consiglio di amministrazione alcun rappresentante. La struttura di Open AI, infatti, per quanto cambiata negli ultimi anni, è legata ancora alle sue origini di società no profit e quindi nel CDA ci sono solo amministratori indipendenti proprio per evitare conflitti commerciali. In tutto questo, dunque, Musk accusa Altmann di aver diciamo di essersi allontanato dall'idea sociale ed etica. Altmann accusa Musk di conflitto di interessi perché Musk ha una sua società che cerca di sviluppare l'intelligenza artificiale. Si chiama X AI. È da poco, come sapete consigliere del presidente Trump, che ha lanciato Stargate progetto di un piano di infrastrutture enorme per lanciare l'intelligenza artificiale americana e conquistare il mercato contro la temuta invasione cinese. Staremo a vedere. .