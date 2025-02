Panetta: debolezza economia più persistente del previsto

"Abbiamo segni di debolezza per l'economia europea più persistenti di quelli che ci aspettavamo. Ci si attendeva una ripresa trainata dai consumi, non c'è stata. Soffre soprattutto l'industria e soffre per problemi che non sono oppure sono solo in parte congiunturali, ma in parte sono strutturali. In alcuni settori c'è un calo della domanda, prendete il caso dell'auto che è al centro di queste difficoltà dell'industria quindi c'è proprio un problema strutturale di forse anche incertezza per tutte le vicende legate all'obsolescenza eventuale dei motori a benzina".