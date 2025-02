Papa (Bper): felici di appoggio Unipol

"Allora noi siamo molto contenti del fatto che questa operazione sia stata, in un certo senso, approvata e sia gradita al maggior azionista. Dobbiamo attendere perché c'è ancora tempo davanti a noi. Chiaramente è un grande passo avanti, ma il mercato deve essere convinto della bontà della nostra offerta che riteniamo appunto un'offerta molto buona per il mercato, sia da un punto di vista finanziario l'offerta stessa, sia proprio da un punto di vista industriale, siamo speranzosi che vada nel verso giusto". "Come giudicate la risposta del management? Il top management della Popolare di Sondrio, che ha espresso un parere negativo, ha detto che questa operazione potrebbe distruggere valore?" "No, noi riteniamo che questa operazione crei valore, l'abbiamo dimostrata alla nostra presentazione al mercato, l'abbiamo messa per scritto nel filing che abbiamo fatto. Questa operazione crea valore per i territori in cui entrambe le banche operano, andrà a creare ancora più valore. Creerà una banca ancora più forte che potrà assistere ancora meglio le famiglie, le imprese, le istituzioni e i territori in cui si opera, le comunità in cui si opera. Ovviamente la reazione è una reazione normale e vedremo poi di convincere i colleghi della Popolare di Sondrio e il mercato e gli azionisti della Popolare di Sondrio, che in realtà è un'ottima operazione". .