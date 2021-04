Le ombre e le luci di una Pasqua in ripresa, rispetto a quella in lockdown del 2020, ma ancora ben lontana dai numeri degli anni pre-Covid. Non respirano oltre 5 milioni e mezzo di italiani in povertà assoluta, costretti a chiedere aiuto per apparecchiare la tavola in queste feste di Pasqua. Un milione in più rispetto allo scorso anno, denuncia Coldiretti, con il record negativo dall'inizio del secolo. Rischio di ulteriore aumento della povertà, l'allarme del Centro Studi Unimpresa, ben oltre 10 milioni, perché ai 4 milioni di disoccupati, vanno aggiunti gli oltre 6 milioni di lavoratori precari o economicamente deboli. Sono il 13% in più rispetto ad una analoga rilevazione di fine 2015. Qualche spiraglio di ripresa c'è: gli italiani hanno speso il 15% in più per imbandire la tavola, rispetto a un anno fa, sborsando circa 1,4 miliardi di Euro, secondo le prime stime di Coldiretti. Coi ristoranti chiusi, quasi 9 italiani su 10 sono rimasti nelle proprie case, solo un 10% ha approfittato delle deroghe per uscire dalle mura domestiche. La spesa culinaria resta ben al di sotto dei valori del passato quando ristoranti, trattorie e agriturismi erano aperti, spiega Coldiretti, che segnala una crescita dell'asporto e del delivery. Nell'anno della pandemia, giro d'affari record per un valore di 706 milioni di Euro. L'incremento annuo è del 19%. Una boccata d'ossigeno per molte realtà, che si è estesa anche agli agriturismi, l'elemento di novità di questa Pasqua in rosso. E le restrizioni cancellano anche la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta: quest'anno, secondo un primo sondaggio condotto da SWG per Assoturismo Confesercenti, quasi 8 italiani su 10 festeggiano il lunedì dell'Angelo a casa propria.