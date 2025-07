"Al momento non abbiamo una determinazione di dare corso all'innalzamento dell'età pensionabile, ma invece c'è una valutazione sulla possibilità di mantenere così com'è la previsione e quindi l'utilizzo invece per quelle che sono le prossime uscite per pensionamento di quello che è l'attuale determinazione e definizione dell'età pensionabile". Quindi rimarrà a 67 anni?. "In questo momento noi non abbiamo in atto un processo che dica il contrario".