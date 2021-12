Per l'Unione europea i rider sono lavoratori dipendenti

Avete presente le persone che sfrecciano in bicicletta per le nostre città per consegnare la pizza o l'hamburger o anche gli autisti di Uber. Si tratta di oltre 4 milioni di persone che lavorano per colossi digitali, come Deliveroo o Glovo. Ecco per tutti loro c'è in ballo una svolta. Con l'approvazione del nuovo pacchetto della Commissione Europea, quello per le piattaforme digitali sarà considerato lavoro subordinato a tutti gli effetti. Una vera doccia fredda per i giganti del Web che hanno sempre trattato i lavoratori della Gig Economy come prestatori d'opera indipendenti, spesso con retribuzioni misere e senza alcun tipo di tutela. Con la Direttiva Europea se un rider soddisfa determinati requisiti non potrà essere definito un autonomo e quali sono questi requisiti? Per esempio se non è lui a correre il rischio di impresa, ossia non espone le proprie risorse al fallimento, oppure se non decide lui il prezzo del prodotto. In questi casi la piattaforma dovrà assumerlo. A questo si aggiunge poi l'inversione dell'onere della prova. In soldoni sarà il datore di lavoro a dover dimostrare in tribunale che si tratta di lavoro autonomo ma non è tutto. Il nuovo pacchetto tocca anche il sistema di rating dei lavoratori, ossia l'algoritmo che mette insieme le valutazioni degli utenti, i tempi e la quantità di consegne, senza alcun rapporto diretto tra datore di lavoro e dipendente. Un processo che secondo la Commissione Europea dovrà diventare più trasparente. La Direttiva dovrà ora attendere il via libera del Parlamento Europeo e del Consiglio prima di diventare vincolante per gli Stati membri. Secondo le stime il nuovo impianto potrebbe costare al settore fino a 5 miliardi di dollari in più all'anno. Probabilmente i giganti del web sono già pronti a dare battaglia.