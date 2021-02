Perché lo spread Italia-Germania sta tornando a salire

Quando gli analisti dicevano: "Lo spread potrebbe arrivare a toccare i 60 punti nel breve termine o nel medio termine", - lei è d'accordo con questa visione? - Io lo inseguo da un anno se non più, io non riesco a capire come possa essere il differenziale italiano stato in certi momenti quasi il doppio di quello spagnolo e quello portoghese. Capisco che il nostro debito pubblico è talmente elevato che può creare anche non dico dello spavento, però qualche titubanza nel comprare i nostri titoli. Però un differenziale esagerato, una differenza nei confronti della Germania lo posso capire, la Francia pure, ma nei confronti di Spagna e Portogallo mi sembra tanto. Molti hanno scommesso sulla quota 50, Io credo che se ci sarà un buon approccio al recovery si potrebbe arrivare anche a 60 però sarà abbastanza complesso. Bisogna che ci sia molto coesione nel Governo, sei ci sarà coesione nel Governo e in Parlamento io credo che queste situazioni si possano raggiungere.