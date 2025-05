Perchè il Governo vuole sempre più debito in mano a famiglie

Sì, l'obiettivo dichiarato dal Governo Meloni, ma anche di quelli passati è che una quota sempre maggiore di debito pubblico italiano sia detenuto sia nei portafogli delle famiglie. Perché? Perché si pensa che in questo modo i detentori nazionali, i risparmiatori italiani che hanno in mano il debito pubblico italiano siano meno suscettibili a variazioni dello spread, per esempio, o crisi del debito sovrano e che quindi siano in qualche modo più stabili, diano una maggiore garanzia e poi il fatto che gli interessi pagati dallo Stato rimangono all'interno dell'economia nazionale. Allora andiamo a vedere la quota detenuta dalle famiglie, siamo a 433 miliardi, più del doppio rispetto al febbraio del 2022, anche in percentuale questa porzione è aumentata considerevolmente siamo al 14,3%, anche se aumentando l'orizzonte temporale ci accorgiamo che alla fine del secolo scorso questa fetta del debito era superiore al 30%. Poi è cambiato tutto, sono aumentati gli investitori stranieri, è aumentata anche la quota in pancia alla BCE per le operazioni di quantitative easing dello scorso decennio. Attenzione c'è anche un costo all'interno di questa operazione perché lo Stato garantisce dei rendimenti un po' più alti dei BTP dedicati al retail, alle famiglie rispetto a tutti gli altri e secondo l'osservatorio dei conti pubblici questo alla lunga avrà un costo di 16 miliardi di euro che si è concretizzato in maniera plastica nel 2022, anno di fortissima inflazione in cui i BTP Italia furono molto generosi, tanto che le spese per interessi sul debito dello Stato raggiunse quasi 83 miliardi, ben più rispetto all'anno prima e anche rispetto all'anno successivo, quando i rendimenti dei titoli di Stato erano superiori per via del rialzo dei tassi della Bce. Questo dimostra come sia una strategia che ha dei vantaggi, ma anche dei costi. .