Personal Car Shopper, la proposta di legge Fepecs

Intanto un master e un vero e proprio cambio di paradigma, fa un cambio di paradigma culturale. Siamo al cospetto di un settore, quello dell'automotive, quello della vendita di veicoli, della, diciamo della circolazione della... Anticipi, maxi rata finale, un mondo che sta diventando incomprensibile. E dove una figura di riferimento. Bene, la proposta di legge che stiamo foreggiando in questo momento, che abbiamo stiamo aiutando a scrivere, costruisce un percorso di ascolto e di competenza. A getto di questa trasformazione che noi vorremmo porre in atto c'è un mestiere nobile, un mestiere fondamentale, quello del venditore di auto. La tonalità dei veicoli che è cambiato profondamente in misura esponenziale nel corso degli ultimi anni. Pensate a quanto ha inciso il tema della tecnologia, l'intelligenza artificiale, profondamente in misura esponenziale nel corso degli ultimi anni. Pensate a quanto ha inciso il tema della tecnologia, l'intelligenza artificiale è solo l'ultimo tassello di un. Primo, il cliente a volte informato o a volte crede di essere informato, e non ha bisogno di qualcuno che lo convinca. .