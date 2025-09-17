Pnrr, Foti: a novembre con ottava rata 80% dotazione

Noi abbiamo una serie di rate legate ad obiettivi e fino ad oggi questo Governo gli obiettivi li ha raggiunti tutti. Siamo al pagamento avvenuto della settima rata, abbiamo chiesto l'ottava rata, ho ragione di poter dire che probabilmente entro il mese di novembre sarà liquidata anche l'ottava rata. Sui 374 obiettivi che saranno raggiunti con l'ottava rata, 278 obiettivi sono stati raggiunti dal governo Meloni. Ecco, avremo finalmente in tasca 153 miliardi di euro, cioè circa l'80% dell'assegnazione.