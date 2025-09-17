Pnrr, Foti: a novembre con ottava rata 80% dotazione

00:00:52 min
|
56 minuti fa

Noi abbiamo una serie di rate legate ad obiettivi e fino ad oggi questo Governo gli obiettivi li ha raggiunti tutti. Siamo al pagamento avvenuto della settima rata, abbiamo chiesto l'ottava rata, ho ragione di poter dire che probabilmente entro il mese di novembre sarà liquidata anche l'ottava rata. Sui 374 obiettivi che saranno raggiunti con l'ottava rata, 278 obiettivi sono stati raggiunti dal governo Meloni. Ecco, avremo finalmente in tasca 153 miliardi di euro, cioè circa l'80% dell'assegnazione.

ERROR! Mattarella : tempi di sfida per made in ItalyERROR! Mattarella : tempi di sfida per made in Italy
economia
Mattarella: "Tempi di sfida per made in Italy"
00:01:38 min
| 39 minuti fa
pubblicità
Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025
00:30:24 min
| 1 ora fa
Commissione Ue propone dazi più alti su merci israelianeCommissione Ue propone dazi più alti su merci israeliane
economia
Commissione Ue propone dazi più alti su merci israeliane
00:02:12 min
| 5 ore fa
Manovra, tante le proposte ma incognita risorseManovra, tante le proposte ma incognita risorse
economia
Manovra, tante le proposte ma incognita risorse
00:01:56 min
| 6 ore fa
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 17 settembreSky Tg24 Business, la puntata di lunedì 17 settembre
economia
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 17 settembre
00:23:20 min
| 7 ore fa
Azienda Pata, patatine e snack salati da oltre quarant'anniAzienda Pata, patatine e snack salati da oltre quarant'anni
economia
Imprese italiane, snack salati: storia di azienda mantovana
00:01:50 min
| 8 ore fa
Manovra, Landini: in piazza 25/10 con nostre proposteManovra, Landini: in piazza 25/10 con nostre proposte
economia
Manovra, Landini: in piazza 25/10 con nostre proposte
00:00:49 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 16.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 16.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 16.09.2025
00:40:07 min
| 1 giorno fa
Futuro Ue, Draghi: inazione e lentezza minacciano sovranita'Futuro Ue, Draghi: inazione e lentezza minacciano sovranita'
economia
Futuro Ue, Draghi: inazione e lentezza minacciano sovranità
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 16 settembreSky Tg24 Business, la puntata di lunedì 16 settembre
economia
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 16 settembre
00:24:52 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 15.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 15.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 15.09.2025
00:40:24 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 15 settembreSky Tg24 Business, la puntata di lunedì 15 settembre
economia
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 15 settembre
00:24:39 min
| 2 giorni fa
ERROR! Mattarella : tempi di sfida per made in ItalyERROR! Mattarella : tempi di sfida per made in Italy
economia
Mattarella: "Tempi di sfida per made in Italy"
00:01:38 min
| 39 minuti fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 17.09.2025
00:30:24 min
| 1 ora fa
Commissione Ue propone dazi più alti su merci israelianeCommissione Ue propone dazi più alti su merci israeliane
economia
Commissione Ue propone dazi più alti su merci israeliane
00:02:12 min
| 5 ore fa
Manovra, tante le proposte ma incognita risorseManovra, tante le proposte ma incognita risorse
economia
Manovra, tante le proposte ma incognita risorse
00:01:56 min
| 6 ore fa
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 17 settembreSky Tg24 Business, la puntata di lunedì 17 settembre
economia
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 17 settembre
00:23:20 min
| 7 ore fa
Azienda Pata, patatine e snack salati da oltre quarant'anniAzienda Pata, patatine e snack salati da oltre quarant'anni
economia
Imprese italiane, snack salati: storia di azienda mantovana
00:01:50 min
| 8 ore fa
Manovra, Landini: in piazza 25/10 con nostre proposteManovra, Landini: in piazza 25/10 con nostre proposte
economia
Manovra, Landini: in piazza 25/10 con nostre proposte
00:00:49 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 16.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 16.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 16.09.2025
00:40:07 min
| 1 giorno fa
Futuro Ue, Draghi: inazione e lentezza minacciano sovranita'Futuro Ue, Draghi: inazione e lentezza minacciano sovranita'
economia
Futuro Ue, Draghi: inazione e lentezza minacciano sovranità
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 16 settembreSky Tg24 Business, la puntata di lunedì 16 settembre
economia
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 16 settembre
00:24:52 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 15.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 15.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 15.09.2025
00:40:24 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 15 settembreSky Tg24 Business, la puntata di lunedì 15 settembre
economia
Sky Tg24 Business, la puntata di lunedì 15 settembre
00:24:39 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità