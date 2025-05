Ponte Stretto, l'ultimo annuncio: lavori al via in estate

Partire in estate coi primi cantieri, questo l'obiettivo del governo che aggiorna così la tabella di marcia per il ponte sullo Stretto di Messina. Da quando è ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha più volte annunciato l'inizio dei lavori, mentre non è mai cambiato il termine della loro fine, il 2032. Fra sette anni dunque dovremmo vedere treni, auto e camion attraversare la campata unica che unirà Calabria e Sicilia. I ricorsi legali sono molti a partire da chi si vedrà espropriata la casa per un progetto che nel tempo è rimasto lo stesso. È quello che vediamo da oltre un decennio in modellini e simulazioni grafiche, ponte sospeso sul mare di 3,3 chilometri di lunghezza, torri sulla terraferma a sfiorare 400 metri d'altezza, due binari ferroviari, tre corsie stradali per ogni senso di marcia. Attraversamento in 15 minuti per i treni e di poco meno per le auto. Il ponte, si legge nei documenti della Stretto di Messina, la società pubblica che sovrintende la realizzazione, resisterà a terremoti di magnitudo 7,1 e a venti superiori a 300 chilometri orari. Molti passaggi burocratici sono stati superati ed è atteso entro giugno il via libera definitivo del comitato governativo, il CIPES, chiamato ad approvare il piano economico. Il costo stimato è di 13,5 miliardi dagli 8,5 previsti nel 2011, cioè prima che il progetto venisse bloccato, ma tra varianti in corso d'opera e incognite sui tempi, la spesa potrebbe cambiare. Incerti gli effetti sull'occupazione, in media 4000 posti l'anno con un picco di 7000, sempre secondo i documenti della Stretto di Messina. .