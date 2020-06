Ponte sullo Stretto, Gubitosa: non è priorità

La escludo questa ipotesi,nel senso che noi non è che siamo contro le grandi opere, però in Italia abbiamo altre priorità in questo momento. Non abbiamo l'alta velocità fino a Reggio Calabria non abbiamo l'alta velocità in Sicilia, poi non è che ci facciamo una cattedrale al centro del deserto cioè come ci arriviamo. Quindi io direi di dare priorità ad altre opere, si altre grandi opere, però le dico una cosa in più, dare priorità anche a tante piccole opere su tutto il territorio nazionale che possano in qualche modo andare a risvegliare l'economia, anche locale.