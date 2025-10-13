Poste, Rovere: Ai serve anche per inclusività

"È un miglioramento del lavoro dei nostri colleghi per arrivare a essere molto più efficaci e anche inclusivi. ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto. Noi abbiamo anche elaborato un manifesto con cinque pilastri, um tra cui ovviamente l'inclusività e la responsabilità che da sempre guidano l'agire di Poste Italiane, e quando dico appunto inclusività, pensate che per esempio l'Intelligenza Artificiale, aiuta le persone che magari cercano di prenotare un servizio parlando il dialetto, cosa che è ancora molto diffusa nel nostro Paese, e la nostra Intelligenza Artificiale, quindi il nostro assistente vocale che aiuta a rispondere a questo tipo di richieste, è in grado di riconoscere i dialetti". .