Quanto gas e petrolio russo compra ancora l'Ue

Quanto gas e petrolio compriamo, come Unione Europea, dalla Russia? Andiamo a vedere il grafico che ce lo racconta. Eravamo i primi fornitori nel 2022, poi il crollo dei volumi, il resto del mondo invece ha incrementato parecchio gli acquisti. Ma concentriamoci sull'Unione Europea. Sul petrolio, ormai, c'è un embargo che coinvolge tutti tranne Ungheria e Slovacchia, per cui esistono ancora delle deroghe, loro importano il greggio dall'oleodotto Druzhba. Sul gas, -70, -80% rispetto al pre guerra, andremo a vederlo. Sul carbone, ormai, embargo totale. Dicevamo di Slovacchia e Ungheria, il gas arriva dal Turkstream, unico gasdotto ancora aperto, gli altri sono stati o distrutti o ormai chiusi, anche se va detto che, in realtà, altro gas in forma liquida, in forma liquefatta, via nave, arriva ai terminali di rigassificazione di Spagna, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Quindi ancora, in realtà, il gas arriva in altra forma in Europa ma con volumi, possiamo dire, piuttosto ridotti: siamo a circa il 7% delle forniture complessive. In aumento, sì, però comunque meno di 1/10. L'Ungheria ha criticato, in realtà, altri Paesi, anche loro, di importare illegalmente petrolio russo attraverso quella famosa flotta fantasma, ma anche qui probabilmente si tratta di volumi piuttosto marginali. Marginale invece non è la cosiddetta triangolazione del petrolio russo, che viene venduto in India, raffinato e poi rispedito, come diesel, in Unione Europea. Questo è un meccanismo di cui ci accusano gli Stati Uniti ma che avrà fine perché dal gennaio 2026 diventerà illegale, sempre che sia possibile rintracciare le navi che fanno questo tipo di operazione. Ad agosto record di spedizioni di diesel indiano, proprio per aumentare le forniture prima che entri in vigore il divieto. Sui prossimi anni il percorso sembra abbastanza chiaro, cioè dal 2026 stop a nuovi contratti di gas, anche di gas liquefatto, dal 2027 non dovrebbe più arrivare nessuna molecola di metano russo. Sul petrolio, anche in questo caso, si dovrebbe arrivare a un embargo complessivo alla fine del 2027. .