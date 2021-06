Quanto pesa la riforma della giustizia per la crescita

2645 sono i giorni che servono in Italia per arrivare alla sentenza definitiva in un processo civile più di sette anni, un'enormità rispetto a quanto accade negli altri paesi europei, in Francia e Spagna bastano poco più di tre anni, in Germania addirittura poco più di due. Una realtà che il nostro paese si porta dietro da tempo e che rallenta il sistema economico, i procedimenti civili sono infatti quelli che riguardano il rispetto dei contratti commerciali firmati dalle aziende che operano in Italia. La Banca Mondiale stila una classifica, la Doing Business per identificare i paesi in cui è più facile investire, concentrandosi sulla giustizia civile il nostro paese è classificato al 122esimo posto, tutti gli altri paesi simili al nostro Germania, Francia, Spagna e Regno Unito si posizionano invece prima della 34esima posizione. Una condizione che ci sfavorisce anche sugli investimenti esteri dal momento che le aziende straniere preferiscono scegliere paesi in cui vige la certezza del diritto mentre in Italia non si contano i dossier industriali ritardati dalla litigiosità e dalla lentezza della Giustizia. Il governo Draghi ha promesso un cambio di passo come fatto senza successo anche dai due governi precedenti in questa legislatura, del Recovery Plan inviato in Europa sono stati messi nero su bianco gli obiettivi, a partire dall'approvazione della riforma della Giustizia civile, penale e fallimentare entro la fine dell'anno. L'obiettivo è entro il 2026 ridurre del 40% il tempo necessario alle sentenze civili e commerciali, del 25 per la giustizia penale e il taglio del 90% dell'arretrato. Se davvero ci si riuscisse il PNRR misura in mezzo punto dei PIL la crescita aggiuntiva, d'altronde numerosi studi dimostrano che ordinamenti giuridici più efficienti favoriscono il credito, la crescita dimensionale delle imprese, la concorrenza e gli investimenti esteri, se si vuole crescere la riforma della Giustizia non si può più rimandare.