Quanto può resistere l'Ucraina senza i missili Patriot

Un nuovo stop all'invio di armi americane in Ucraina, ricordiamo gli aiuti militari americani continuano ad arrivare nel Paese, sono quelli approvati dall'ex Presidente Biden, però Trump non ne ha approvati di nuovi, ma questi continuano, continuavano ad arrivare nel Paese, in questo momento sono bloccati in Polonia una trentina di missili Patriot, diverse decine di missili aria-aria utilizzati dagli aerei caccia ucraini, sempre per la difesa aerea, in un momento di enorme difficoltà perché nelle ultime settimane sono accelerati i bombardamenti russi, sul Paese, soprattutto con i droni, guardate, sono le colonnine in blu e ci sono dei picchi, siamo arrivati a record, giornaliero qualche giorno fa in cui i russi tentano di saturare le difese aeree ucraine lanciando centinaia di droni e facendo in qualche modo impazzire i radar e i computer della Difesa Aerea. Questo grafico lo fa capire ancora meglio. I droni russi lanciati sull'Ucraina sono aumentati di 10 volte tra gennaio e giugno di quest'anno rispetto all'anno scorso e quindi l'Ucraina continua, urgentemente ad aver bisogno di difesa aerea, sistemi missilistici che riescono ad intercettare o missili balistici o droni, hanno chiaramente caratteristiche diverse, il meccanismo è questo, l'intercettazione attraverso radar, un centro di comando e controllo e poi il lanciatore che, invia, lancia il missile proprio contro la minaccia nemica. Quanti riesce a intercettarne l'Ucraina prima che colpiscano gli obiettivi? La maggior parte, per fortuna, ma negli ultimi mesi questa percentuale, questa barra in verde sta calando rispetto alla media storica che parte dal marzo del 2024, perché appunto, le tecniche russe stanno migliorando con questa saturazione dei cieli. ucraini e quindi l'Ucraina ha sempre più bisogno di missili, il Presidente Zelensky continua a ribadirlo, l'ha chiesto anche al Presidente Trump, giusto nel loro ultimo incontro, il problema è che, gli americani ne producono circa 600 all'anno di questi missili che possono essere lanciati appunto dai lanciatori Patriot costano circa 3 milioni di dollari l'uno, ne hanno bisogno anche per loro stessi, ricordiamo, la base in Qatar, difesa proprio da questi sistemi e d'altra parte l'Europa sul suo sistema prodotto da Francia e Italia, non riesce ad arrivare neanche alla metà di questa produzione e infatti le batterie italo-francesi sarebbero a corto di missili, quelle che sono state inviate in Ucraina e quindi non funzionanti, insomma l'Europa non riesce a compensare gli aiuti americani se questi dovessero fermarsi.