Rapporto Coop 2025, L'italia entra nell'epoca del deconsumismo

00:01:55 min
|
1 ora fa

Inquietudine, allerta, timore, è questo lo stato d'animo degli italiani nel 2025, secondo il nuovo rapporto COP sui consumi e gli stili di vita. Le difficoltà quotidiane restano, ma è la guerra a segnare la più profonda discontinuità nell'immaginario collettivo. Oggi una buona metà della popolazione accetta il fatto che possano scoppiare conflitti armati. Sul fronte degli acquisti la spesa delle famiglie cresce dello 0,5 % rispetto a cinque anni fa, ma oltre la metà è assorbita da, costi obbligati. Il rapporto fotografa un'Italia che cambia pelle, il risparmio è il criterio primo con cui si compra, come se essere messo in discussione fosse il concetto stesso di consumo. Sembra essere arrivato il tempo del deconsumismo, si compra solo ciò che serve, si ripara ciò che si rompe, si riscopre il valore del tempo e delle esperienze. "Gli italiani spendono i loro soldi, non perché questo gli fa piacere e li gratifica, tant'è che nelle attività che rinunceranno a fare nel prossimo anno fare shopping è quella che prevede il calo maggiore". E mentre il possesso perde fascino il corpo diventa protagonista, gli italiani investono in salute e scelgono frutta, verdura e prodotti freschi. Il no alcol avanza soprattutto tra i giovani, e il cibo torna a casa, cucinato, sperimentato, condiviso. Nei primi sei mesi del 2025, infatti, la spesa per la ristorazione fuori casa cala di un 2,2%. Le difficoltà economiche degli italiani mantengono alta l'attenzione verso soluzioni convenienti anche a tavola, alla ricerca di modi per risparmiare indirizzandosi verso prodotti in promozione e quelli a marchio del distributore, tra gli scaffali del supermercato che mettono a segno un +2,7 %. E così tra i timori globali e scelte quotidiane, il carrello diventa lo specchio di un Paese che consuma di meno e pensa di più. . .

