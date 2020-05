Recovery fund, Gualtieri: occasione storica, spendere bene

E' importante spenderli bene, è un'occasione storica che l'Italia ha non solo per ripartire dopo questa crisi, ma per modificare e rafforzare la sua crescita potenziale, la sua produttività, la capacità del suo sistema produttivo di essere innovativo, di essere sostenibile dal punto di vista ambientale, di cucire quelle tante fratture sociali e territoriali che nel corso di questi anni si sono approfondite. E' una grande opportunità per rendere l'Italia un Paese più forte, più moderno, più giusto e, quindi, queste risorse non vanno sprecate. Per questo vogliamo lavorare con grande impegno per realizzare un piano per la ripresa, un Recovery Fund molto ambizioso che concentri le risorse su alcuni assi fondamentali.