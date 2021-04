Recovery Fund, Vestager: primi soldi entro l'estate. VIDEO

"Non tutti gli stati devo dire, ad oggi, hanno ratificato, ovvero non hanno ancora fatto tutto ciò che è necessario perché noi possiamo per l'appunto, lanciare il marketing dei Bond Europei, ma non appena tutto questo sarà ratificato nei vari paesi, noi potremmo ovviamente rendere tutto questo possibile. Prima dell'estate, assolutamente, cominceremo con dei pre-pagamenti, con delle pre-erogazioni, prima di agosto. Però, perché possa essere consentito a noi fare tutto questo, abbiamo bisogno che gli Stati dell'Unione, firmino. Dobbiamo valutare il Piano, abbiamo necessità che il Consiglio approvi e poi parleremo e poi entreremo nei mercati. Quindi, probabilmente, luglio è una buona ambizione".