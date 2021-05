Una montagna di soldi da gestire, centinaia di progetti da realizzare e una data, agosto 2026. L'Italia ha poco più di cinque anni per realizzare le opere del Recovery Plan finanziate con i fondi europei. Per riuscire in questa impresa dopo aver avuto il via libera di Bruxelles bisogna rendere concreto quello che il Governo guidato da Mario Draghi ripete da mesi, semplificare, procedure più snelle per far arrivare i denari nei tempi previsti a chi dovrà eseguire i lavori a partire da regioni e comuni, ai quali toccherà quasi il 40% delle risorse comunitarie. L'obiettivo è rimuovere quelli che nel piano nazionale di ripresa e resilienza sono definiti colli di bottiglia, che ostacolano la concreta messa a terra degli investimenti. Palazzo Chigi si è dato delle scadenze, 20 e 31 maggio per partorire due decreti con i quali oliare gli ingranaggi della macchina burocratica. Il primo provvedimento ha il compito di superare gli ostacoli su bandi e autorizzazioni a partire da quelle per l'impatto ambientale necessarie per ogni opera. Per gli appalti dovrebbero esserci i controlli preventivi più veloci da parte della Corte dei Conti e un maggior dialogo tra le banche dati dei vari enti coinvolti. Per il super bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie sono stati annunciati requisiti meno severi. Il secondo provvedimento riguarda la governance, cioè chi gestirà denari e interventi, si devono scrivere i dettagli del sistema a tre livelli già tracciato. La realizzazione delle opere farà capo a ministeri, regioni e comuni a monitorare l'attuazione dei lavori sarà il Ministero del Tesoro che garantirà a Bruxelles il rispetto della tabella di marcia e le trance dei finanziamenti, a coordinare il tutto una cabina di regia a Palazzo Chigi, ruolo deciso che spiega gli attriti nella maggioranza per decidere chi siederà a questo tavolo.