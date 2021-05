Recovery Plan Italia, poco più di 20 miliardi per la Salute

Una rete capillare e moderna per la prevenzione e le cure. Questo il principale obiettivo della sesta missione del Recovery Plan italiano, quella dedicata alla salute. Tra fondi europei e nazionali a questo capitolo sono destinati poco più di 20 miliardi, circa l'8% del totale degli stanziamenti. In Parlamento Mario Draghi ha sottolineato come la pandemia abbia messo in risalto l'importanza del Sistema Sanitario pubblico e la sua rilevanza economica. Sulle cifre però non sono mancate le polemiche, visto che alla Sanità è toccata la quota più bassa dell'intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I soldi da spendere nei prossimi anni sono ripartiti in due grandi filoni. Il primo, che vale 9 miliardi, è quello che tocca più da vicino gli italiani, perché riguarda il potenziamento dell'assistenza e le cure domiciliari. il fulcro è rappresentato dalle case della comunità, entro la metà del 2026 se ne vogliono avviare oltre 1200. In queste strutture saranno coordinati tutti i servizi sanitari, con medici di vario tipo, dai pediatri agli specialisti, e funzioni anche di consultorio per famiglie, donne e bambini. Avranno il compito di alleviare la pressione sugli ospedali e i pronto soccorso quando, per esempio, non è necessario un lungo ricovero o non c'è molta urgenza. Saranno poi potenziate le cure in casa. Entro cinque anni l'assistenza domiciliare dovrebbe raggiungere il 10% dei pazienti anziani, uno standard finora centrato solo in quattro regioni. Per ammodernare gli ospedali, a partire dagli edifici, e per comprare apparecchiature mediche ci sono oltre 11 miliardi. Saranno impiegati per l'innovazione e l'acquisto di sistemi digitali e la ricerca. Su questo fronte il Recovery Plan cita il completamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, con dentro tutti i dati e i documenti di un paziente, in modo da poter fornire prestazioni più accurate e accorciare i tempi di attesa.