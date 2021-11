Recovery, Scannapieco: Cdp affianca PA per progetti

"Da una parte, noi siamo destinatari per circa 3 miliardi e mezzo di fondi del PNRR, che stiamo già allocando a favore dell'economia reale. Sostegno di imprese di fondi di venture capital, e di altre iniziative. La seconda attività, è un'attività in cui combineremo risorse del PNRR, con risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti, per fare dei prodotti finanziari a vantaggio delle imprese. La terza attività, la più importante in questo momento è quello di affiancare la pubblica amministrazione, offrendo servizi di consulenza, per aiutarli a strutturare progetti ed iniziative e programmi di investimenti e realizzarli nei tempi dovuti, che sono molto stretti come sa. Quindi un attività di consulenza in cui in questo momento è un grande bisogno".